Çocukların sevgilisi Pepee, 24 Nisan'da Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.



Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.



Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.



Detaylar :



İl : Rize



İlce : Merkez



Mekan : Rize İsmail Kahraman KM



Mekan Adresi : Tophane Mah. Cumhuriyet Cad.



Başlangıç Saati : 24.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Pepee



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır