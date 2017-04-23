Pepee
Çocukların sevgilisi Pepee, 24 Nisan'da Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Çocukların sevgilisi Pepee, 24 Nisan'da Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.
Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.
Detaylar :
İl : Rize
İlce : Merkez
Mekan : Rize İsmail Kahraman KM
Mekan Adresi : Tophane Mah. Cumhuriyet Cad.
Başlangıç Saati : 24.04.2017 13: 30: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Pepee
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io