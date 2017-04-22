Pepee
Çocukların sevgilisi Pepee, 23 Nisan'da Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Çocukların sevgilisi Pepee, 23 Nisan'da Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.
Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.
Detaylar :
İl : Ordu
İlce : Merkez
Mekan : Ordu Kültür Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Akyazı Mah. Org. İbrahim Fırtına Caddesi No: 36
Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Pepee
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io