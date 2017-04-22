Çocukların sevgilisi Pepee, 23 Nisan'da Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.



Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.



Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.



Detaylar :



İl : Ordu



İlce : Merkez



Mekan : Ordu Kültür Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Akyazı Mah. Org. İbrahim Fırtına Caddesi No: 36



Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Pepee



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır