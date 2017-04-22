Çocukların sevgilisi Pepee, 22 Nisan'da Samsun Canik Kültür Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.



Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.



Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.







Detaylar :



İl : Samsun



İlce : Canik



Mekan : Canik Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Çay Mah., Gazi Osman Paşa Sok. No: 80



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Pepee



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır