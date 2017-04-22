Pepee

Çocukların sevgilisi Pepee, 22 Nisan'da Samsun Canik Kültür Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.

Pepee

Çocukların sevgilisi Pepee, 22 Nisan'da Samsun Canik Kültür Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.

Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor. 

Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.

 

Detaylar :

İl : Samsun

İlce : Canik

Mekan : Canik Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Çay Mah., Gazi Osman Paşa Sok. No: 80

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Pepee

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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