Pepee

Çocukların sevgilisi Pepee, 15 Nisan'da Moi Sahne'de çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.

Pepee

Çocukların sevgilisi Pepee, 15 Nisan'da Moi Sahne'de çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.

Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor. 

Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.

 

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Başakşehir

Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne

Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4

Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Pepee

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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