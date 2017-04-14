Çocukların sevgilisi Pepee, 15 Nisan'da Moi Sahne'de çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.



Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.



Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne



Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4



Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Pepee



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır