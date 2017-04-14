Pepee
Çocukların sevgilisi Pepee, 15 Nisan'da Moi Sahne'de çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Çocukların sevgilisi Pepee, 15 Nisan'da Moi Sahne'de çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.
Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Başakşehir
Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne
Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4
Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Pepee
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io