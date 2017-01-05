Pep Guardiola, Emekli Olacağı İddialarını Yalanladı

Manchester City menajeri Pep Guardiola, emekli olmayı düşündüğüne yönelik iddiaları reddetti.

"2-3 YIL DAHA EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Katalan menajer basın toplantısında, "45 yaşındayım. İki-üç yıl daha emekli olmayı düşünmüyorum. İşimi seviyorum. Özellikle İngiltere'de bulunmam harika, işimi yapmak için harika bir yerdeyim. 60 yaşıma kadar da çalışmayacağım fakat şu anda emekliliği düşümüyorum." şeklinde konuşarak basında çıkan emeklilik iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Guardiola, Burnley'e karşı aldıkları galibiyetin ardından "Teknik adamlık kariyerimin sonlarına geliyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti.