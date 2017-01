People's Choice Ödülleri FOXLIFE'ta Sahiplerini Buldu!

18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece canlı olarak FOXLIFE'ta yayınlanan, 1975'ten beri televizyon, sinema ve müzik kategorilerinde halkın tercihleri ile seçilen ve son 10 yıldır internet üzerinden yapılan oylama ile tüm kategorilerdeki kazananların belirlendiği 43. People's Choice Ödülleri sahiplerini buldu.

43. People's Choice Ödülleri'nde, Fox Networks Group FOXLIFE, FX ve FOXCRIME kanallarındaki yapımlarıyla toplamda 44 kategoride aday olarak gösterilmişti. FOXLIFE ekranlarında yayınlanan Grey's Anatomy, Favori Ulusal Kanal Drama Dizisi ödülünü alırken, dizinin başrol oyuncularından Justin Chambers, Drama Dizilerinde Favori Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Yine FOXLIFE ekranlarında izleyiciyle buluşan This Is Us ise Favori Yeni Drama Dizisi ödülünü kazandı. FX ekranlarında yayınlanan The Walking Dead, Pay TV'de Favori Fantastik/Bilim Kurgu Dizisi ödülünü kazanırken, The Simpsons, Favori Animasyon Dizisi ödülünü, önümüzdeki yıl yayınlanmaya başlayacak olan Man with a Plan ise Favori Yeni Komedi Dizisi ödülünü kazandı. FOXCRIME ekranlarında izleyiciyle buluşan NCIS dizisinin başrol oyuncusu Mark Harmon ise Suç Dizilerinde Favori Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Bölece FOX Networks Group, 43. People's Choice Ödülleri'nden toplamda 7 ödülle ayrıldı.