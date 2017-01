People's Choice Ödülleri canlı yayınla FOXLIFE'ta

1975'ten beri televizyon, sinema ve müzik kategorilerinde halkın tercihleri ile seçilen ve son 10 yıldır internet üzerinden yapılan oylama ile tüm kategorilerdeki kazananların belirlendiği 43. People's Choice Ödülleri, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece canlı olarak FOXLIFE'ta izleyicilerle buluşuyor. Los Angeles'ta bulunan Microsoft Theater'da gerçekleştirilecek ödül töreninin sunuculuğunu ise, Lethal Weapon dizisinden tanıdığımız Jordana Brewster üstleniyor.

43. People's Choice Ödülleri'nde, Fox Networks Group dizileri de televizyon kategorisindeki adaylar arasında ağırlığını hissettiriyor. Bu sene hayranların belirlediği adaylar arasında FX klasiklerinden American Horror Story, Atlanta, Bob's Burgers ve The Americans yer alıyor. Polisiye dizi meraklılarının vazgeçilmez kanalı olan FOXCRIME'dan ise Bull, MacGyver ve NCIS iddialı adaylar arasında yerini alıyor. FOXLIFE'ın favorileri arasında ise Empire, Grey's Anatomy, Jane the Virgin, Masterchef, New Girl, No Tomorrow, Pretty Little Liars, The Exorcist ve This Is Us dizileri de halkın aday gösterdiği diziler kategorisine ismini yazdırıyor.