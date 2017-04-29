""Akustik" albümüyle büyük beğeni toplayan Pentagram, akustik konserlerine devam ediyor.



Davulda Cenk Ünnü, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve vokalde Gökalp Ergen'den oluşan gruba, akustik konserlerde bu müzikal yolculuğun efsane isimleri Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy eşlik ediyor.



1987'den bugüne yaptıkları albüm ve konserlerdeki yüksek voltaj elektrikle tanınan Pentagram, her yaştan müzik tutkununu bu kez yeni ve farklı bir serüvene davet ediyor. DasDas Müzik'teki ilk konserlerinde, her yaştan Pentagram takipçileri bu yeni serüveni izlemek adına bir araya geliyor.



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Yaş Sınırı: 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Pentagram Akustik



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır