Pentagram Akustik

""Akustik" albümüyle büyük beğeni toplayan Pentagram, akustik konserlerine devam ediyor.

Pentagram Akustik

""Akustik" albümüyle büyük beğeni toplayan Pentagram, akustik konserlerine devam ediyor.

Davulda Cenk Ünnü, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve vokalde Gökalp Ergen'den oluşan gruba, akustik konserlerde bu müzikal yolculuğun efsane isimleri Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy eşlik ediyor.

1987'den bugüne yaptıkları albüm ve konserlerdeki yüksek voltaj elektrikle tanınan Pentagram, her yaştan müzik tutkununu bu kez yeni ve farklı bir serüvene davet ediyor. DasDas Müzik'teki ilk konserlerinde, her yaştan Pentagram takipçileri bu yeni serüveni izlemek adına bir araya geliyor.

"

Yaş Sınırı: 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : DasDas Sahne

Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir

Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Pentagram Akustik

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tarkan Tevetoğlu, Ogün Sanlısoy, Pentagram, Istanbul, İstanbul, Ataşehir, Müzikal, Tarkan, Konser, Müzik