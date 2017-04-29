Pentagon Sözcüsü Davis, 'tüm Tarafları Işid Ile Mücadeleye Çağırıyoruz?

Pentagon Sözcüsü Davis, 'Tüm tarafları IŞİD ile mücadeleye çağırıyoruz'



İstanbul, 29 Nisan (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD'nin Suriye'nin kuzey sınırında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket ettiğini doğrularken, bu durumun SDG'yi Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelebilecek saldırılardan koruma sebebiyle olup olmadığı konusunda bir yorum yapmadı.



ABD zırhlı araçlarının SDG kuvvetleriyle birlikte devriye gezdiğine dair soruyu, 'Suriye'nin kuzey sınırının tamamında stratejik ortağı olan SDG ile birlikte hareket eden ABD askerleri var. Hareket alanımıza sınır bölgeleri de dahil.' diyerek cevapladı.



Tüm tarafları IŞİD ile mücadeleye çağıran Davis, SDG'nin sadece Rakka ve Tabka'ya odaklanarak başka çatışmalara sürüklenmemesini istediklerini söyledi.