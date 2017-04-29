Suriye Sınırına Konuşlanan ABD: DSG'nin Sınır Alanları Bizim de Hareket Alanımız

ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına zırhlı araçlar konuşlandırması hakkında konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, "Tüm tarafları ortak düşman olan IŞİD ile mücadele etmeye çağırıyoruz, bu çağrımız DSG dahil herkesedir" dedi.

SINIRDAKİ ARAÇLARLA İLGİLİ KONUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, günlük basın brifinginde, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına zırhlı araçlar konuşlandırmasıyla ilgili konuştu.

"DGS'NİN SINIR ALANLARI DA BİZİM HAREKET ALANIMIZA DAHİL"

Davis, ABD zırhlılarının, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG ile devriye gezip gezmediğine yönelik soruları cevaplandırdı.

Albay Davis, "Suriye'nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile hareket eden ABD askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil" dedi. Ancak Davis, bunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) YPG arasında çatışmaları önlemek amacıyla atılıp atılmadığı sorusunu ise geçiştirdi.

''TÜM TARAFLARI IŞİD İLE MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ''

Bu adımın YPG'ye güvence vermek üzere yapılan bir operasyon olup olmadığının sorulması üzerine ise, Davis, "Tüm tarafları ortak düşman olan IŞİD ile mücadele etmeye çağırıyoruz, bu çağrımız DSG dahil herkesedir. DSG'nin şimdilik Rakka ve Tabka'ya odaklanması ve başka çatışmalara sürüklenmemesini istiyoruz" diye cevap verdi.

Sözcü Davis, TSK ile iletişimlerinin günlük olarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.

(Sputnik)