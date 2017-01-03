Pentagon Sözcüsü Cook Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kıtalararası balistik füze üretimine yakın olduklarını duyurması üzerine, ABD'nin hem kendi topraklarını hem de bölgeyi balistik füze tehdidine karşı korumak için yeterli teçhizatı bulunduğunu söyledi.



Cook, günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kuzey Kore'nin onlarca BM Güvenlik Konseyi kararını hiçe sayarak nükleer deneme ve balistik füze denemesi yaptığına dikkati çeken Cook, ABD'nin bölgedeki müttefikleri ile bu konuyu ciddi bir şekilde ele aldığını ifade etti.



Cook, şöyle devam etti:



"Güney Kore ile THAAD füze savunma sistemlerinin yarımadaya en kısa sürede konuşlandırılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim bölgede müttefiklerimizin füze savunma çabalarına yönelik desteğimizin önemli ayağı bu sistemlerdir."



"Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze tehdidinin gün geçtikçe daha netleştiğini, buna karşılık ABD'nin bir adım atmayıp Pyongyang'ı sadece caydırıcı unsurlarla tehdit ettiği" şeklindeki bir soru üzerine Cook, ABD'nin gerektiğinde derhal harekete geçebilecek kapasite ve hazırlığa sahip olduğunu söyledi.



ABD'nin Güney Kore'de yaklaşık 30 bin askeri bulunduğuna dikkati çeken Cook, şunları kaydetti:



"Amerikan topraklarını ve bölgeyi korumak için balistik füze şemsiyemiz var. Bugün bulunduğumuz nokta ve o teknolojiyi kullanan personelimizin kabiliyetlerine bakılırsa o sisteme güvenmeye devam ediyoruz. Biz ülkemizi savunma kabiliyetimizden eminiz. İhtimaller üzerine yorum yapmayacağım ama kademeli füze savunma sistemimiz var ve bu kapsamlı sistemin değişik boyutları var."