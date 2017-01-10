Pentagon, 'Mikro-drone Sürüsünü' Test Etti

– Pentagon, sürü halinde hareket eden küçük insansız hava araçları olan 'mikro-drone' sürüsünün testini gerçekleştirdi.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), mikro-drone denilen insansız hava aracının test görüntülerini yayınladı. Perdix adı verilen ve ismini Yunan mitolojisindeki bir karakterden alan insansız araçlar, düşük maliyetli ve pille çalışıyor. Yapılan testlerde üç F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağından bırakılan 103 adet 'mikro drone'un, çekirgelere benzeyen görüntüsüyle dünyanın en büyük 'drone sürüsü' teknolojisi olduğu belirtildi.



Carter: "Otonom Sistem Çalışmalarımız İlerleyecek"



ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, drone'ların ortak karar alma, uçuş biçimini ayarlama ve kendini tamir etme özelliklerine sahip olduğu ifade edildi. Savunma Bakanı Ash Carter yaptığı açıklamada, "bu tür modern teknolojiler bizi rakiplerimizin bir adım önünde tutacak. Bu test gösterisi, otonom sistemler geliştirme çalışmalarımızı da ilerletecek" dedi.



"Aynı Beyni Kullanan, Kolektif Bir Organizma"



Alçaktan uçan bu insansız hava araçlarının, istihbarat toplama ve gözetleme görevleri üstleneceği belirtildi. ABD'li Stratejik Kapasiteler Ofisi (SCO) Başkanı William Roper, geliştirdikleri aracı "karar verme ve doğadaki sürüler gibi birbirlerine uyum sağlama konusunda, paylaştırılmış bir tek beyni kullanan, kolektif bir organizma" olarak tanımladı.



Pentagon, geçtiğimiz ekim ayında da Kaliforniya'da 'dünyanın en büyük mikro-drone sürülerinden biri' olarak tanıttığı bir test daha gerçekleştirmişti.



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Pentagon'un yayınladığı 'mikro-drone' test görüntüleri - İstanbul