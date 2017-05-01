Pentagon: IŞİD'e yönelik hava saldırılarında 352 sivil öldü

Pentagon'dan yapılan açıklamada koalisyonun 2014'te IŞİD'e yönelik Irak ve Suriye'de başlattıkları hava saldırılarında şu ana kadar 352 sivilin öldürüldüğü doğrulandı.

KASIM SONUNDAN MART BAŞINA KADAR 45 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada 'tüm makul önlemlerin alınmasına rağmen saldırılarda kasıtlı olmayan şekilde sivil ölümlerine neden olunduğu' belirtildi.

Sivil ölümü rapor edilen 42 olayın hala soruşturulduğu belirtilen açıklamada, 2016 Kasım'ından 9 Mart'a kadar olan saldırılarda çoğu Musul ve çevresinde olmak üzere 45 sivilin koalisyonun yaptığı hava saldırılarında öldüğü açıklandı.

RAPORDA '17 MART SALDIRISI' YER ALMADI

Son raporda 17 Mart'ta koalisyonun Musul'da IŞİD'e yönelik yaptığı hava saldırısı hakkında devam eden soruşturmanın sonuçları yer almadı.

Yerel kaynaklar ABD'nin bu saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü öne sürüyor.

ABD geçen ay sivil ölümlerinin gerçekleştiği iddia edilen bölgede saldırı yapıldığını doğrulamış ancak sivil ölümlerini doğrulamamıştı.

Koalisyon bu soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir tarihi de kamuoyuyla paylaşmadı.

GERÇEK RAKAMIN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Pentagon yetkilileri raporda 2014'ten beri 352 sivilin öldüğünü doğrulasa da savaş karşıtı aktivistler ve gelişmeleri gözlemleyen kurumlar bu rakamın çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Bunlardan biri olan Londra merkezli Airwars adlı örgüte göre ABD 2014'ten bu yana Irak ve Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü.

Sputniknews