Pentagon: El Kaide'nin Dış Operasyonlar Sorumlusu Öldürüldü





Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen hava saldırılarında, Nureddin Zengi Hareketi ile eski adıyla 'El Nusra' olarak bilinen Şam Fethi Cephesi'ne mensup 40 militan öldürüldü.



El Nusra Cephesi haberi internet sitesi aracılığıyla teyit etti. Hava saldırısının kimler tarafından düzenlendiği ise netlik kazanmadı.



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, El Nusra Cephesi'nin İdlib'de, Suriye-Türkiye sınırındaki bir kontrol noktasını ele geçirdiğini öne sürdü.



Öte yandan Pentagon, İdlib'de salı günü düzenlenen hava saldırılarında, El Kaide'nin dış operasyonlar sorumlusu Muhammed Habib Busseddin el Tunisi'nin öldürüldüğünü duyurdu.



Auteur: euronews-tr



Tags: öldürüldü dış operasyonlar sorumlusu Suriye Suriye Ordusu Pentagon: Kaidenin Suriyede iç savaş Gepost: 20 januari 2017