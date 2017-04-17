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Pentagon'dan Nükleer Silah Durumu İncelemesi
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Pentagon'dan Nükleer Silah Durumu İncelemesi

Savunma Bakanı Mattis, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Bob Work ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva'yı, "nükleer durum incelemesini" başlatması için görevlendirdi.

Pentagon'dan Nükleer Silah Durumu İncelemesi

Savunma Bakanı Mattis, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Bob Work ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva'yı, "nükleer durum incelemesini" başlatması için görevlendirdi.

Kaynak: Dunya.com