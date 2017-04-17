Pentagon'dan Nükleer Silah Durumu İncelemesi
Savunma Bakanı Mattis, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Bob Work ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva'yı, "nükleer durum incelemesini" başlatması için görevlendirdi.
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