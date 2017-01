Pentagon'dan El Bab Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'ın yoğun ateşi altında kalan Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu mensupları için Türkiye'nin isteği üzerine koalisyon uçaklarının havalandıklarını ancak uçakların yalnızca güç gösterisi yaptıklarını, ateş açmadıklarını açıkladı.



Pentagon'daki günlük basın toplantısına yılbaşı gecesi İstanbul'da Reina gece kulübünde 39 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı ile Irak'taki saldırılar kınayarak ve başsağlığı dileyerek başlayan Cook, 'IŞİD'in Irak ve Suriye'de alan kaybettikçe masum sivillere yönelik yüksek profilli saldırılar gerçekleştirmeye çalışacağını biliyorduk' dedi. Bu saldırıların kendilerini DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleden geri koyamayacağını söyleyen Cook, DEAŞ'e karşı verilen mücadelenin de meyvelerini vermeye başladığını savundu.



Cook, Suriye'nin Al Bab bölgesinde geçtiğimiz hafta yoğun DEAŞ ateşi altında kalan Türk askerlerine, Türkiye'nin isteğine karşın hava desteği verilmemesi ile ilgili bir soruya da, 'Koalisyon uçakları Türkiye'nin isteği üzerine havalandı ve o bölgede uçuş yaptı' dedi. Sorunun, 'yalnızca uçuş mu yaptılar, hava saldırısı düzenlemediler mi' şeklide geri gelmesi üzerine Cook, 'Hava saldırısı yapılmadı, bir tür güç gösterisi yapıldı' diye konuştu. Cook, DEAŞ ateşi altında kalan güçlere neden hava saldırısı düzenlemediklerine ilişkin operasyon ayrıntılarının elinde bulunmadığını söylemekle yetindi.



Cook, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli güçler ile birlikte Suriye'deki askeri girişimlerini ve Türk güçlerinin El Bab'da önemli fedakarlıklarını gördüklerini, DEAŞ'a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi desteklediklerini belirtti. Cook, bir gazetecinin 'Türkiye'nin El Bab'da IŞİD'e karşı hava desteği isteğinin sonuçsuz kalması Obama yönetiminin örgütle mücadelede müttefikleri bir arada tutma konusunda başarısız olduğunun göstergesi değil mi?' sorusunu da 'Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Bu konuları her gün Türk müttefiklerimizle konuşuyoruz ve bu konularda dikkatli koordinasyonlar yapmayı sürdürüyoruz. Her özel görüşmenin ayrıntısına girmeyeceğim ama bu konuda orada olup bitenle ilgili bu kadar emin olmamızın nedeni Türk hükümeti ile sahadaki askeri iletişim de içinde olmak üzere çok üst düzeylerde yaptığımız koordinasyondur. Bunu yapmayı sürdüreceğiz' diye yanıtladı.



Cook, Al Bab görüşmelerinin ABD ve Koalisyon güçlerinin Suriye'de ortak mücadele vermesini sağlayacak bir ortam yaratıp yaratmayacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta, 'Bildiğiniz gibi Suriye'de Türkiye ile birlikte çalışıyoruz zaten. Türkiye koalisyonun önemli bir üyesi, kendileri ile yakından çalışmayı da sürdüreceğiz. Bu konuyu en verimli yolla biçimlendirmek için de görüşmelerimiz sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.



Amaçlarının DEAŞ'ı yenmek olduğunu ve bu amacı Türkiye'nin de paylaştığını belirten Peter Cook, 'IŞİD'in Türkiye'deki yılbaşı saldırısını üstlenmesi de göz önüne alınınca Türkiye'nin ne kadar çok nedeni ve gerekçesi olduğunu görebilirsiniz. Biz de, koalisyon güçleri de Türkiye'ye yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yalnızca IŞİD'i Irak'tan ve Suriye'den kovmakla ilgili değil, yurt güvenliği ile ilgili, bu Türkiye'yi de ABD'yi de içeriyor' diye konuştu. - York