Pentagon'dan Abd-Rusya Arasındaki "Güvenli Ayrışma Kanalı" Açıklaması

WASHINGTON (AA) – ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Albay John Thomas, ABD ile Rusya arasında Suriye hava sahasında güvenli ayrışma sağlamak için kurulan iletişim kanalının açık olup olmadığına ilişkin soruları cevapsız bıraktı.



Albay Thomas, Pentagon'a telekonferans ile bağlanarak ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Rusya, ABD'nin perşembe akşamı Suriye rejimine ait Şaryat hava üssünü Tomahawk füzeleri ile vurmasından sonra ABD ile Rusya arasında Suriye hava sahasında muhtemel kazaları engellemek için kurduğu ve kuvvetlerin güvenli ayrışmasını sağlayan iletişim kanalını kapattıklarını duyurmuştu. Aynı gün ABD askeri yetkilileri ise kanalın kullanılmaya devam ettiğini iddia etmişti.



Albay Thomas söz konusu kanalın, saldırının hemen öncesinde ve saldırıdan sonraki gün kullanıldığını teyit etse de halihazırda söz konusu kanalın kullanılıp kullanılmadığı konusundaki soru işaretlerini gideremedi.



Thomas şunları kaydetti:



"Ayrışma kanalının durumu ile ilgili konuşmayacağız çünkü durumun zaman içinde oturmasını bekleyeceğiz ve ne olup bittiğine bakacağız. Birçok şey söylendi. Biz askeri iletişimle ilgileneceğiz, politika yapımına karışmayacağız."



Şaryat saldırısından beri ABD kuvvetlerinin Rus kuvvetleri ile iletişim kurup kurmadığına yönelik başka bir soru üzerine ise sözcü, "Gerektiği ölçüde Ruslarla ayrışmayı sağladık. Çünkü ne zaman havadaysanız orada bir olay olmaması için gerekli tüm yöntemleri kullanmanız gerekir." dedi.



Thomas aynı soruya cevaben pilotların güvenli ayrışma kanalı dışındaki kanallar üzerinden de ayrışabildiğini ifade ederek, iletişim kanalının çalışmadığına yönelik şüpheleri daha da artırdı.



Rejim uçaklarının Şaryat Hava Üssünden havalanması



Sözcü Albay Thomas, Şaryat hava üssünün kullanıma sokulduğu iddialarına yönelik haberlere de değindi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine verdiği görevin Han Şeyhun Beldesinde söz konusu olan kimyasal saldırı ile doğrudan ilişkili olan hava üssünü vurmak olduğunu ifade eden Thomas, uçakların Şaryat hava üssünden havalanıyor olmasının, saldırının hedefi ile doğrudan ilişkili olmadığını söyledi.



Albay Thomas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Resimlerde de göreceğiniz üzere pistleri kullanılmaz hale getirmedik. Hava üssünü uzun dönemde kullanılmayacak hale getirmek üzere o saldırıları gerçekleştirmedik. Esed rejiminin o hava üssünden kimyasal silah kullanma kabiliyetini kısa vadede geriletmek üzere yaptık. Kısa vadede o hava üssünden hava operasyonları yapmayı sürdürmelerini imkansız hale getirdik. Lojistik destek noktalarını, yakıt depolarını, cephanelikleri ve çok sayıda uçaklarını vurduk. Ancak hedef hava üssünü imha etmek değildi. Öyle bir şey yapmak isteseydik kullanacağımız saldırı yöntemi ve silahlar bunlar olmazdı."



Sözcü ayrıca ABD'nin Rusların kullandığına inandığı alanları ve daha geniş bir etki yapacak muhtemel kimyasal silah depolarını vurmadıklarını ifade etti.



- ABD kuvvetleri de El Tanf'ta DEAŞ ile çatıştı



CENTCOM'un, hafa sonu DEAŞ karşıtı koalisyonu ile muhalif kuvvetlerin birlikte, DEAŞ'ın muhaliflerin elindeki El Tanf üssüne yaptığı saldırıyı püskürttüğüne yönelik açıklamasında da değinen Thomas, saldırı sırasında söz konusu üste ABD askerlerinin oradaki milis grupları eğitmek üzere bulunduğunu ve saldırı sırasında karadan ve havadan yakın hava desteği ile saldırıyı püskürtmek için oradaki gruplarla birlikte DEAŞ'a karşı çatıştığını ifade etti.



Oradaki ABD askerlerinin ve eğitilen grupların sayısı konusunda bilgi vermekten kaçınan Albay Thomas, "Saldırı sırasında destek kuvvetlerimiz orada idi ve DEAŞ ile çatışmaya girdiler." dedi.