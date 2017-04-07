Pentagon'a Maliyeti 93 Milyon Dolar Oldu
ABD'nin bu sabah Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısının maliyeti 100 milyon dolara yakın.
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