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Pentagon'a Maliyeti 93 Milyon Dolar Oldu
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Pentagon'a Maliyeti 93 Milyon Dolar Oldu

ABD'nin bu sabah Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısının maliyeti 100 milyon dolara yakın.

Pentagon'a Maliyeti 93 Milyon Dolar Oldu

ABD'nin bu sabah Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısının maliyeti 100 milyon dolara yakın...

Kaynak: Dunya.com

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