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Pentagon'a 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu
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Pentagon'a 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu

ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava üssüne yaptığı hava saldırısında kullanılan 59 Tomahawk füzenin Pentagon'a en az 93,81 milyon dolara mal olduğu ortaya çıktı.

Pentagon'a 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu

ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava üssüne yaptığı hava saldırısında kullanılan 59 Tomahawk füzenin Pentagon'a en az 93,81 milyon dolara mal olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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