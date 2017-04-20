Pensilvanya'ya Altın Sevkiyatı Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de örgüt adına faaliyet gösteren ve Pensilvanya'ya parça parça altın sevkiyatı yaptıkları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 3 tutuksuz sanık, avukatları ve yakınları katıldı.



Tutuksuz sanık Semih S'nin avukatı Deniz Yücel gelen bir kısım cevaplarda müvekkilinin FETÖ/PDY örgütü üyeliği ile ilgili herhangi bir iltisakının bulunmadığının belirlendiğini ileri sürdü.



Yücel, mahkemenin geçen celse sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdiğini anımsatarak, müvekkili Semih S'nin mazeretli olduğu için bir kere imza atmaya gidemediğini, adli kontrol kararının tamamen kaldırılmasını talep ettiklerini kaydetti.



Sanıklar mahkeme başkanının sorusu üzerine herhangi bir talepleri olmadığını beyan etti.



Mahkeme sanıkların adli kontrol şartıyla yargılanmalarının devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda Semih S, Ahmet İ. ve Furkan Ç'yi gözaltına almış, 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.



Operasyonda aranan firari şüphelilerden Mehmet Eldem'e ait Eldem Kuyumculuk isimli iş yerinde de yüklü miktarda has altın ele geçirilmiş, tutuklanan 3 zanlının örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'ya parça parça altın sevkiyatı yaptığı tespit edilmişti. 3 sanık 11 Ocak'taki duruşmada tahliye edilmişti.