Penguen'den Son İmza Günü

TÜRKİYE'deki mizah dergilerinden olan Penguen'in son imza günü etkinliği, TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda gerçekleşti.



Geçtiğimiz günlerde, maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatılacağı açıklanan haftalık mizah dergisi Penguen için TÜYAP 22'nci İzmir Kitap Fuarı'nda imza günü düzenlendi. İmza gününe derginin çizerleri Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem ve Serkan Altuniğne katıldı. Çizerler imza standına gelişlerinde alkışlarla karşılandı. Derginin takipçileri, çizerlerle tanışabilmek için salonda uzun kuyruklar oluşturdu. 4 saat süren etkinliğin ardından Penguen ekibi alkışlarla fuardan ayrıldı.



- İzmir