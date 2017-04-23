Pendik'te Türk- Macar Dostluk Parkı Açıldı

Pendik Belediyesi tarafından yaptırılan Türk-Macar Dostluk Parkı Yenişehir Mahallesi'nde hizmete açıldı. Açılış renkli görüntülere sahne oldu.



12. Uluslararası Pendik Çocuk Festivali kapsamında Yenişehir Mahallesi'nde Türk Macar Dostluk Parkı Pendiklilerin hizmetine sunuldu. Parkın açılışı nedeniyle düzenlenen törene Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Macaristan Parlamento Başkan Vekili İstvan Hiller, Kispest Belediye Başkanı Peter Gajda, Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış nedeniyle gerçekleştirilen tören iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Küçük çocukların yaptığı halkoyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, çocuk bayramında böyle bir park açmadan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Macaristan Parlamento Başkan Vekili İstvan Hiller, bu şekilde hayat geçen projelerin devam etmesi temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.



Törenle ilgili konuşan Başkan Şahin, "Kispest Belediyesi ile Pendik Belediyesi'nin 2010 yılından beri yürüyen kardeşlik faaliyetleri var. 2012 yılında Kispest Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nı hayata geçirdi. Yunus Emre Enstütisinde ortak çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de bu çerçevede bu dostluğu pekiştirmek daha kalıcı hale getirmek amacıyla güzel bir parkımıza Türk -Macar Dostluk Parkı adını verdik. Kispest Belediyemizle ortak bir çalışma olarak ortaya koyduk. Macarlar İstanbul'a geldiği zaman ziyaret edebilecekleri bir yer olması için çalışma halindeyiz. Bugün 23 Nisan çocukların diliyle bizde barışın dostluğun konuşulduğu bir gün. Bizde çocuklarımıza bayramın hediye edildiği bir günde bir de park hediye edelim dedik. Türk Macar Dostluk Parkı'nın bugün açılışını yaptık" dedi. - İSTANBUL