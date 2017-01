Pendik'te Toplu Açılış Töreni

İstanbul Valisi Vasip Şahin, devletin ve hükümetin İstanbul'a gereken ilgi ve özeni her zaman yüksek seviyede gösterdiğini belirterek, "Bu nedenledir ki, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde İstanbul, devletimizin ulaşım yatırımlarının merkezinde yer almıştır." dedi.



Şahin, Tavşantepe Metro İstasyonu'nda Pendik'e yapılan yatırımların toplu açılış törenindeki konuşmasında, İstanbul'a hizmetin her anlamda yüce bir iş, onur ve duygu olduğunu ifade etti.



İstanbul'a hizmet etme gayretinin hizmet edene de yüksek itibar kazandırdığını söyleyen Şahin, "Bu anlayışla devletimiz ve hükümetimiz, İstanbul'a gereken ilgi ve özeni her zaman en yüksek seviyede göstermiştir. Bu nedenledir ki, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde İstanbul, devletimizin ulaşım yatırımlarının merkezinde yer almıştır. Marmaray başlı başına tarihi, ekonomik ve simgesel önemi olan büyük bir projedir. Yine aynı önemi taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bütün bunlardan sonra pek yakında üçüncü havaalanıyla İstanbul, dünya şehirleri arasında, bütün haşmetiyle parlayacaktır." diye konuştu.



Bugün de proje değeri 500 milyon TL olan Kartal-Tavşantepe Metro Hattı ile Kadıköy'den Pendik'e kesintisiz ve konforlu bir ulaşım hizmetinin sunulduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Bugün burada Bakanlıklarımızın, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve Pendik Belediyemizin gayretli çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 217 dev projenin hayata geçişine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Toplam maliyeti 1 milyar TL'nin üzerinde olan bu eserler sadece Pendik'in değerini yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda İstanbul ve dolayısıyla da ülkemize katma değer sağlayacaktır. Eğitim, kültür, spor, ulaşım, alt yapı ve sosyal hizmetler noktasında yapılacak her katkının insan hayatına doğrudan fayda sağlayacağı gözle görülecektir. Bu anlamda marka ilçe olma yolunda hızla ilerleyen Pendik'e yapılan 217 eserle her konuda olduğu gibi hizmet, eğitim, spor, alt yapı ve ulaşım yatırımı anlamında da önemli bir kazanım sağlanmıştır."



Devletin büyük bütçeli projeleri hayata geçirme noktasında muktedir olduğuna dikkati çeken Vali Şahin, İstanbul'a hizmette emeğe geçen herkese teşekkürlerini sundu.