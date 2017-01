Pendik'te Toplu Ac¸ılıs¸ To¨reni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bir referandum sürecindeyiz. İnşallah bu referandum süreci de milletimizin kahir ekseriyetiyle ben inanıyorum ki neticeye ulaşacak." dedi.



Erdoğan, Tavşantepe Metro İstasyonu'nda Pendik'e yapılan yatırımların toplu açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları aşmasının yolunun bu toplu açılışta verilen mesaj olduğunu söyledi.



Türkiye'yi, terörle, baskıyla, kuşatmayla, ayak oyunlarıyla, riyakarlıkla, algı operasyonlarıyla sindirmek, huzursuz etmek isteyenlerin oyununu bozacak olan manzaranın da bu olduğunu dile getiren Erdoğan, "İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla ateş etsinler. İstedikleri kadar AK Partinin il teşkilatına ateş etsinler. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Şunu iyi bilsinler ki bizler bu yola her şeyimizi koyduk." dedi.



Açılış törenine katılan vatandaşların "idam" sloganları atması üzerine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben sizlere bu konudaki kanaatimi söyledim. Şu anda, bir referandum sürecindeyiz. İnşallah bu referandum süreci de milletimizin kahir ekseriyetiyle ben inanıyorum ki neticeye ulaşacak. Bunun ardından da sizlerin bu talebi, Parlamento'da inanıyorum ki gündeme gelecektir. Parlamento'dan tekrar geçtikten ve önüme geldiği zaman da peşinen söylüyorum; ben bunu onaylarım. Hani George ne der? Hans ne der? Şu ne der, bu ne der? Beni ilgilendirmez. Benim milletim ne der? Beni bu ilgilendirir. İşte bu manzara büyük Türkiye manzarasıdır. Bu manzara, güçlü Türkiye manzarasıdır. Bu manzara, yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır.



Sizler şu anda geleceğin temellerini atıyorsunuz, birliğinizi, kardeşliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Hep birlikte nasıl Türkiye olunacağını ortaya koyuyorsunuz. Unutmayınız, onlar geleceğimizi karartmak isteyecek. Biz yaptığımız her yatırımla, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombalarıyla yakacak, yıkacak. Biz ise inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını, spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresine bakacağız. Çünkü biz, hep birlikte Türkiyeyiz."





Vatandaşlara "Hiç endişe etmeyin" diye seslenen Erdoğan, "Evelallah biz Rabbimizin huzurunda, rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Başka hiçbir güç bizi eğemez. Çünkü biz, Müslüman Türk milletiyiz. Çünkü biz, bin 400 yıllık kutlu bir medeniyet mirasının bin yıldır sancaktarlığını yapıyoruz. Allah'ın izniyle, ilelebet de öyle devam edeceğiz. Bu ülkeye, bu millete zincir vurmak isteyen çok oldu ama hiçbiri de başaramadı." diye konuştu.





İstiklal Marşı'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım./Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım/





Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" dizelerini okuyan Erdoğan, istiklale aşık bu milleti durduracak bir bent ve zincirin daha icat edilmediğini, milletin en zayıf görüldüğü dönemde Çanakkale'de yedi düveli durdurarak Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırdığını söyledi.



"Yeni bir istiklal mücadelesi sürdürüyoruz"



Bugün de Türkiye'yi terör örgütleriyle, ekonomik saldırılarla, uluslararası dayatmalarla köşeye sıkıştırdıklarını sananlara karşı yeni bir istiklal mücadelesini sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Kökü mazide olan ati anlayışıyla bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin olduğunu, ancak şehitler olmadan bu toprağın vatan olmadığını dile getirerek, "Onun için yine İstiklal Şairimiz ne diyor, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda/Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda', işte mesele bu" ifadelerini kullandı.



Suriye'de dün 5 şehit ve 9 gazinin olduğunu hatırlatan Erdoğan, dünkü kahramanlarla birlikte tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere de şifalar diledi.



"İnançlarımıza göre şehitler ölmez" diyen Erdoğan, şehitlerle ilgili Bakara suresinin 154. ayetini okuyarak, "Şehitlerimiz için ölü demeyin, onlar ne yaptığımızı, attığımız adımlarımızı, hepsini takip ediyorlar. Onlar ruhlarıyla bizim yanımızdalar. Onlar diridir, tenlerin ölmesi bir şey ifade etmez. Ruhlar diridir. Müminler için öteki dünyada en büyük mükafat peygamberler ve şehitlerle birlikte olabilmektir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadeleyi sonuna kadar vermekle görevli olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Toprağa verdiğimiz her şehit bedeni, elbette yüreğimizin bir köşesini dağlıyor. Gazilerin açısını unutmamız, bir kenara bırakmamız mümkün değil. Bununla birlikte şu gerçeğin de farkındayız; döktüğümüz her damla kan, her damla ter, bu toprakların bize vatan olduğu gerçeğini perçinleyen birer çividir, mıhtır, birer tapu belgesidir. Onun için hep ne diyoruz; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Biz bin yıldır bu topraklara kanımızı döktüğümüz için bugün göğsümüzü gere gere 'burası bizim vatanımızdır' diyoruz."



Milletin, 15 Temmuz gecesi darbecinin silahlarının karşısına cesaretle dikildiğini anımsatan Erdoğan, "Milletimiz, şayet orada kanını dökmeseydi, genci, yaşlısı, kadını, erkeği... Biz bugüne çıkabilir miydik? Kardeşlerim, unutmayın İstiklal Marşı şairimizin dediğini, sizler aynen yerine getirdiniz. Ne diyordu, 'Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın.' Uğratmadınız, Ne diyor, 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın.' Siz gövdenizi siper ettiniz ve o hayasızca akın durdu. İşte mesele bu, "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' İmansızların karşısında ehli iman kendini ortaya tam manasıyla koydu ve bu neticeyi de aldı, aldık." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ hepsine karşı... Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'dan beri coğrafyamızda verilen mücadelede karşımıza çıkartılan ihanet çeteleri hepsi nasıl çöktüyse, bundan sonra da hepsi çökecek. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin geleceğine yönelik adımları söz konusu olduğunda 15 Temmuz'da olduğu gibi Allah'ın izniyle her şeyi yapacaktır. Sizlerden bir ricada bulunuyorum; bu referandumla ilgili kampanyada inanıyorum ki sizler gece gündüz demeden çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü bizim rabiamız var. Çünkü biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Öyleyse durmak yok, yola devam."



Açılış töreninden notlar



Toplu açılış töreni şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.



Programa, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya ve Hasan Turan, eski bakan Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende, toplam maliyeti 925 milyon 881 bin lira olan 43 eserin açılışı yapıldı.



(Bitti)