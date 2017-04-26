Pendik'te Servis Minibüsünde Patlama

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda üniversite öğrencisi taşıyan seyir halindeki bir servis minibüsünde patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre olay Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu Aydınlı kavşağında yaşandı. Özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan 34 KP 8049 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken patlama yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.



Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, trafik durduruldu. Polisin patlamanın nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.



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