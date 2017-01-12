Pendik'te Gasp Girişimi

Pendik'te nöbetçi bir eczaneye gasp amacıyla gelen kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine silahla çevreye rastgele ateş ettikten sonra kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Tandoğan Caddesi'nde nöbetçi olan eczaneye gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, iş yeri sahibi Taner Doğan'dan para istedi.



Şüpheli, Doğan'ın karşı çıkması üzerine silahını çekerek çevreye rastgele ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.



Doğan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Polislerin çevre güvenliğini almasının ardından olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı araştırma yapıldı.



Eczanenin güvenlik kamerası kayıtlarını alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.