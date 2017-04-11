Pendik'te Bir Bankayı Soymaya Kalkan Zanlı Yaralı Halde Sedye ile Adliyeye Sevk Edildi

Pendik'te 10 gün önce bir bankanın Kaynarca şubesinde soygun girişiminde bulunan ve güvenlik görevlisi ile girdiği silahlı çatışmada yaralanan U.U., taburcu olduktan sonra dün sedye ile geldiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nden bugün ambulans ile adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, 31 Mart tarihinde Pendik Kaynarca'da bir banka şubesine öğle saatlerinde gelen U.U., müşterilerden Müjde G.Y.'i rehin almış, bu sırada bankanın güvenlik görevlisi Serhat P.'ye silah doğrultmuş, karşılıklı silahlı çatışmaya girmişti. Çatışmada güvenlik görevlisi ağır yaralanırken, soygun zanlısı U. ise ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Zanlı U.U., 10 gündür tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dün akşam taburcu edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlı U.'yu ambulans ile emniyete götürerek sorguya aldı.



Şüpheli U.U.'nun, soygun girişimi ile ilgili emniyette polise verdiği ifadede, "Evimde ruhsatsız tabancam vardı. Maddi problemlerim vardı. Problemi çözmek için bankaya gittim. Bankada silahlı çatışma yaşandı. Yaptığıma pişmanım" dediği öğrenildi.



Polisteki işlemleri bugün tamamlanan zanlı, sedye ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılarak ambulansla Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Sol bacağı tamamen alçıda olduğu gözlenen ve yüzünü kapatan zanlı, gazetecilerin "Niçin soygun girişiminde bulundunuz" şeklindeki sorusuna cevap vermedi. - İSTANBUL