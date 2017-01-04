Pendik Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Pendik'te, sahildeki kayalıklar üzerinde erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye öre, Sahil Bulvarı mevkisinde kayalıklar üzerinde cesetle karşılaşan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Cesedin üzerinden M.K. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.



Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.