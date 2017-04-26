Pendik'de Patlama!

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir servis minibüsü içerisinde patlama meydana geldi.

Pendik'de Patlama!

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir servis minibüsü içerisinde patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

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