Pendik'de Patlama!

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir servis minibüsü içerisinde patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.



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