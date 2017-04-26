Pendik'de Patlama!
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir servis minibüsü içerisinde patlama meydana geldi.
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir servis minibüsü içerisinde patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.
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