Pendik Belediye Başkanı Şahin: "7 Tane Yaralı Var Ama Hayati Tehlikesi Olan Kimse Yok"

Pendik'te üniversite öğrencilerini taşıyan serviste meydana gelen patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şahin, "7 tane yaralı var ama hayati tehlikesi olan kimse yok" dedi.



Edinilen bilgilere göre, olay Pendik TEM bağlantı yolu Aydınlı Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan 34 KP 8049 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken patlama yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, olay yerine gelen Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, incelemelerde bulunarak yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.



"7 tane yaralı var ama hayati tehlikesi olan kimse yok"



Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Olay daha tam net anlaşılmadığı için bir şey söylemek için çok erken. Acele etmemek lazım zaten valilik açıklama yapacak. Olayın bir görgü tanığı yok. Ana yol üstünde bir sonuç görünüyor. Kamera kayıtları, olayın süreci incelenecek. O zaman net bir şey söylemek mümkün. 7 tane yaralı var ama hayati tehlikesi olan kimse yok" dedi. - İSTANBUL