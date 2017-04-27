Pencere

Birkan Uz'un yönettiği Pencere oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Pencere

Birkan Uz'un yönettiği Pencere oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Tom ve Kyra... Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adam... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom'un Kyra'yı ziyaret etmeye karar verdiği o soğuk gecede, tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi?

Orijinal Adı: Skylight

Yazan: David Hare

Çeviren: Haluk Bilginer

Yöneten: Birkan Uz

Sahne Tasarımı: Gamze Kuş

Müzik: Çağrı Beklen

Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

Oynayanlar

Esra Bezen Bilgin

Haluk Bilginer

Kürşat Demir

(2 perde; ara ile birlikte 130 dakika)

Detaylar :

İl : Adana

İlce : Seyhan

Mekan : Adana Büyükşehir Bel. Tiyatrosu

Mekan Adresi : Atatürk Cad.

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Pencere

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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