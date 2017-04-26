Birkan Uz'un yönettiği Pencere oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



Tom ve Kyra... Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adam... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom'un Kyra'yı ziyaret etmeye karar verdiği o soğuk gecede, tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi?



Orijinal Adı: Skylight



Yazan: David Hare



Çeviren: Haluk Bilginer



Yöneten: Birkan Uz



Sahne Tasarımı: Gamze Kuş



Müzik: Çağrı Beklen



Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan



Oynayanlar



Esra Bezen Bilgin



Haluk Bilginer



Kürşat Demir



(2 perde; ara ile birlikte 130 dakika)



Detaylar :



İl : Mersin



İlce : Yenişehir



Mekan : Yenişehir Kültür Merkezi Barış Salonu



Mekan Adresi : Limonluk Mahallesi, 13. Cadde, No: 11



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Pencere



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır