Pencere
Birkan Uz'un yönettiği Pencere oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Birkan Uz'un yönettiği Pencere oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Tom ve Kyra... Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adam... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom'un Kyra'yı ziyaret etmeye karar verdiği o soğuk gecede, tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi?
Orijinal Adı: Skylight
Yazan: David Hare
Çeviren: Haluk Bilginer
Yöneten: Birkan Uz
Sahne Tasarımı: Gamze Kuş
Müzik: Çağrı Beklen
Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan
Oynayanlar
Esra Bezen Bilgin
Haluk Bilginer
Kürşat Demir
(2 perde; ara ile birlikte 130 dakika)
Detaylar :
İl : Gaziantep
İlce : Şehitkamil
Mekan : Gaziantep Üniv. Atatürk KM
Mekan Adresi : Gaziantep Üniversitesi Kampüsü, Kilis Yolu üzeri
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Pencere
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır