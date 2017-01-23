Britanyalı yazar David Hare tarafından yazılan ve Haluk Bilginer tarafından çevrilen oyun atölyesi prodüksiyonu Pencere, Zorlu PSM sahnesinde sizlerle buluşacak!



Orijinal adı Skylight olan ve The Hours (2002) ile The Reader'ın (2008) senaryolarıyla iki Oscar adaylığı bulunan David Hare'ın kaleminden çıkan oyun, farklı dünya görüşleri olan Tom ve Kyra'nın yıllar sonra bir gece buluşup geçmişi, hayatı ve birbirlerini sorgulamalarını anlatıyor. İlk gösterimini 1995 yılında Richard Eyre rejisiyle Cottesloe Theater'da yapan Skylight, Hare ve Eyre'in yanı sıra başrolde yer alan Michael Gambon ve Lia Williams Tony Ödülü aday gösterildi. 1996 yılında Yılın En İyi Oyunu dalında Laurence Olivier Ödülü kazanan oyun, 1997 yılından bu yana Tom rolünde Bill Nighy'nin oynadığı iki ayrı prodüksiyonla seyirci karşısına çıktı. 2014'te Wyndham's Theater'da başlayan ve Stephen Daldry'nin yönettiği yeni prodüksiyonda Kyra rolünde Carey Mulligan yer alıyordu. Oyunun bu versiyonu 7 Tony Ödülü'ne aday oldu.



7 Nisan 2016'da oyun atölyesi'nde prömiyer yapan oyunda Haluk Bilginer, Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir rol alıyor. Birkan Uz'un rejisiyle sahnelenen oyunun sahne tasarımı Gamze Kuş, müzikleri Çağrı Beklen, ışık tasarımı ise Kemal Yiğitcan tarafından üstleniliyor.



Orijinal Adı



Skylight



Yazan



David Hare



Çeviren



Haluk Bilginer



Yöneten



Birkan Uz



Sahne Tasarımı



Gamze Kuş



Müzik



Çağrı Beklen



Işık Tasarımı



Kemal Yiğitcan



Oynayanlar



Esra Bezen Bilgin



Haluk Bilginer



Kürşat Demir



(2 perde; ara ile birlikte 130 dakika)