Britanyalı yazar David Hare tarafından yazılan ve Haluk Bilginer tarafından çevrilen oyun atölyesi prodüksiyonu Pencere, Zorlu PSM sahnesinde sizlerle buluşacak!
Orijinal adı Skylight olan ve The Hours (2002) ile The Reader'ın (2008) senaryolarıyla iki Oscar adaylığı bulunan David Hare'ın kaleminden çıkan oyun, farklı dünya görüşleri olan Tom ve Kyra'nın yıllar sonra bir gece buluşup geçmişi, hayatı ve birbirlerini sorgulamalarını anlatıyor. İlk gösterimini 1995 yılında Richard Eyre rejisiyle Cottesloe Theater'da yapan Skylight, Hare ve Eyre'in yanı sıra başrolde yer alan Michael Gambon ve Lia Williams Tony Ödülü aday gösterildi. 1996 yılında Yılın En İyi Oyunu dalında Laurence Olivier Ödülü kazanan oyun, 1997 yılından bu yana Tom rolünde Bill Nighy'nin oynadığı iki ayrı prodüksiyonla seyirci karşısına çıktı. 2014'te Wyndham's Theater'da başlayan ve Stephen Daldry'nin yönettiği yeni prodüksiyonda Kyra rolünde Carey Mulligan yer alıyordu. Oyunun bu versiyonu 7 Tony Ödülü'ne aday oldu.
7 Nisan 2016'da oyun atölyesi'nde prömiyer yapan oyunda Haluk Bilginer, Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir rol alıyor. Birkan Uz'un rejisiyle sahnelenen oyunun sahne tasarımı Gamze Kuş, müzikleri Çağrı Beklen, ışık tasarımı ise Kemal Yiğitcan tarafından üstleniliyor.
Orijinal Adı
Skylight
Yazan
David Hare
Çeviren
Haluk Bilginer
Yöneten
Birkan Uz
Sahne Tasarımı
Gamze Kuş
Müzik
Çağrı Beklen
Işık Tasarımı
Kemal Yiğitcan
Oynayanlar
Esra Bezen Bilgin
Haluk Bilginer
Kürşat Demir
(2 perde; ara ile birlikte 130 dakika)
Pencere
Britanyalı yazar David Hare tarafından yazılan ve Haluk Bilginer tarafından çevrilen oyun atölyesi prodüksiyonu Pencere, Zorlu PSM sahnesinde sizlerle buluşacak!
Britanyalı yazar David Hare tarafından yazılan ve Haluk Bilginer tarafından çevrilen oyun atölyesi prodüksiyonu Pencere, Zorlu PSM sahnesinde sizlerle buluşacak!