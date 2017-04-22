Pence: Kuzey Kore Barış ve Güvenliğe En Tehlikeli Tehdit
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi.
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