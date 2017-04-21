Talisca'nın açıklamaları şöyle: "Büyük bir maç oynadık. Kendi tempomuzu rakibe kabul ettirdi. Penaltı piyango gibidir. Bazen atarsın, bazen kaçırırsın... Taraftarımızın desteği muhteşemdi. Artık lige döneceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz. Avrupa serüvenimizde çok iyi 12 maç çıkardık. Avrupa'da iyi bir performans çıkardık. Beşiktaş'ın adını, büyüklüğünü bir kez daha duyurduk. Umarım gelecekte daha iyi yerlere gideriz."



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