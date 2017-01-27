Penaber/Mülteci adlı kısa filmde Şehir öğrencileri rol aldı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen bir anne ve kızının, bir fotoğraf makinesiyle hayata ve hatıralarına tutunmaya çalışmasını konu alan "Penaber/Mülteci" filmi Sabancı Vakfı'nın düzenlediği "Mülteci Kadınlar" konulu kısa film yarışmasında ikinci oldu.

Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen "Mülteci Kadınlar" konulu kısa film yarışması sonuçlandı. 145 filmin katıldığı yarışmada finale kalan 15 film arasında yer alan İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve TV bölümü öğrencilerinden Ramazan Kılıç'ın yazıp yönettiği "Penaber/Mülteci" adlı kısa film ikinci oldu. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Koç'un vermiş olduğu Deneysel Film ve Video dersi kapsamında çekilen filmin ekibinde de İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri yer alırken ana karakterleri ise üniversitenin öğrencilerinden Mısırlı Fatima Hossam ile Suriyeli Mahmoud Al-Atassi canlandırdı.

1993 yılında Ağrı'da doğan Kılıç'ın kurmaca filmi "Penaber" 2.27 dakika uzunluğunda. Kısa film, Suriye'deki iç savaşta eşini kaybettikten sonra küçük kızıyla İstanbul'a göç etmek zorunda kalan bir kadının, küçük kızıyla geçmişteki hatıralarına ellerindeki "viewmaster" bir fotoğraf makinesi ile tutunmaya çalışmalarını konu alıyor. Taksim'de çekilen filmde gösterilen fotoğraflarda, karakterlerin Suriye'de terk etmek zorunda kaldıkları evleri de resmediliyor. Fotoğraflarda resmedilen evin dekorasyonunda ise filmde rol alan Suriyeli iki öğrenci, terk etmek zorunda kaldıkları evlerini yansıtmaya özen gösterdiler.

