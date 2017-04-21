Pembe File Maçı"
Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Bursasporlu kadın voleybolcular, kansere karşı farkındalık oluşturmak için "Pembe File Maçı" yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Bursasporlu kadın voleybolcular, kansere karşı farkındalık oluşturmak için "Pembe File Maçı" yaptı.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Çalışma Grubunu'nun organizasyonuyla düzenlenen maça, iki takımın oyuncuları da pembe üniformalarla çıktı.
Sporseverlerin ilgi gösterdiği maçta, seyirciler ve oyuncular kansere dikkat çekmek amacıyla "farkında ol","erken teşhis" ve "'farkındayız" sloganları attı.
Maçı, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile eşi Ayşe Küçük'ün yanısıra Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni de izledi.