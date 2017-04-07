Pelin Batu, Neden Salya Sümük Ağlayarak " Hayır Vereceğim" Dedi?

Pelin Batu, neden salya sümük ağlayarak '' Hayır vereceğim'' dedi?

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Pelin Batu
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