Peli Parke İzwood 2017'ye Katıldı

Vezirköprü Orman Ürünleri markalarından biri olan Peli Parke fuarda en inovatif ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İzmir Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, İzmir Mobilya Yan Sanayii, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı ve PLASTPAK Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri Fuarı'nı eş zamanlı düzenlendiği fuarda Peli Parke yetkilileri bu tür fuarlara katılmanın firmaları adına öneminin büyük olduğunu söyledi. Yerli ve yabancı üreticiler, tedarikçi firmaların sahipleri ile görüşüp yeni işbirliklerine imza atan Peli Parke'nin ilk kez bu fuarda tanıtılan Loft Collection adını verdiği yeni koleksiyonu büyük beğeni topladı. Standı Ege Bölgesi'nde bulunan birçok Peli Parke bayisi ve bölge sorumluları da ziyaret etti. Loft Collection derzli ürün grubunda projelerin en değerli parkesi olacaktır.

Sektörün önde gelen lider firma ve markalarını bir araya getiren İZWOOD'da Peli Parke B holünde 187 no'lu stand da ürünlerini sergiledi.

