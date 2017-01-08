Pekin Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Yeni Tedbirleri Hayata Geçiriyor





Hava kirliliği seviyesinin tehlikeli boyutlara çıktığı Çin'in başkenti Pekin'de yetkililer yeni önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Yaklaşık 300 bin yaşlı aracı kent trafiğinden men etmeyi planlayan Pekin yönetimi, bazı semtlerde kömür tüketiminin de önüne geçmek istiyor.



Pekin Belediye Başkanı Cai Qi, önlemlere riayet etmeyenlere karşı ek yaptırımların uygulanacağını belirtti:



"Daha önce bahsedilen önlemlere ek olarak kömür tüketimini yıl sonuna kadar yüzde 30 azaltmak ve 7 milyon tonun altına indirmek istiyoruz."



Pekin, 2015 yılında metreküp başına 81 mikrogram olan partikül seviyesini 2016'da 73'e çekmeyi başarmıştı. Ancak hava kirliliği için "turuncu alarm" durumu henüz ortadan kaldırılamadı.



Auteur: euronews-tr



Tags: yeni hayata kirliliğiyle geçiriyor hava Pekin tedbirleri mücadele Çin için Gepost: 08 januari 2017