Pehlivanlar Yağlı Güreş Antrenmanlarına Başladı

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü yağlı güreş takımı, kış kampının ardından yağlı güreş antrenmanlarına başladı.



Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşçilerin 14-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Müsabakalarına hazırlandıklarını söyledi.



Kış dönemini salonda idman yaparak geçirdiklerini ve havaların ısınmasıyla çayırda çalışmalara başladıklarını ifade eden Uğuz, şöyle konuştu:



"2017'nin ilk yağlı güreşleri için sporcularımız kispet giyerek çayıra çıktı. Kış dönemini salonda çalışma yaparak geçirdik. Havaların ısınmasıyla çayırda çalışmalara başladık. Güreş sahasında yaklaşık 50 sporcumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl ramazan ayından sonra yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yaklaşık 50 sporcuyla katılacağız. Aramıza genç arkadaşlarımız da katıldı. İdmanları, havalar güzel gittikçe sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yıl Kırkpınar'da mutlaka madalya kazanmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı da buna göre sürdürüyoruz."