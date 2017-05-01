Pehlivanlar güreşti, seyirciler tribünde kavga etti

Kumluca'da Orhan Okulu 3. kez başpehlivan oldu



ANTALYA - Kumluca'da 18'inci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve iki gün süren yağlı güreşlerde, Orhan Okulu 3. kez başpehlivan oldu. Güreş sırasında tribünde birbirine giren seyircilere polis müdahale etti.

Kumluca Karatepe stadında yapılan ve 72'si başpehlivan yaklaşık bin 50 güreşçinin katılığı ve iki gün süren güreşler, sabah erken saatlerde başlamasına rağmen, final müsabakası akşam hava kararıncaya kadar devam etti. 3 Turda Döşemealtı Belediyesinin Pehlivanı Orhan Okulu ile Büyükşehir Belediyesi Pehlivanı Hasan Cengiz'in güreşi esnasında seyirciler arasında kavga çıktı. Önce antrenörler arasında çıkan tartışma tribüne sıçradı. Tribünrd birbirine giren seyircilerden hafif şekilde yaralananlar oldu. Polislerin de araya girmesiyle birlikte kavga güçlükle yatıştırıldı.

Güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşarken, pehlivanlara saha içinde müdahale edildi. Zaman zaman pehlivanlar hakemlerin verdiği kararları beğenmeyerek kısa süreli tartışma yaşadılar. Başpehlivanlardan Ali Gürbüz ilk tur, Recep Kara ise çeyrek final müsabakalarında sakatlanarak doktor raporuyla güreşleri bırakmak zorunda kaldı.

"Orhan Okulu 3 sene üst üste başpehlivan oldu"

Güreşlerin finalinde geçen yılın birincisi Orhan Okulu, İsmail Balaban ile karşı karşıya geldi. Normal süresinde birbirlerine üstünlük sağlayamayan pehlivanlar puanlama yaptılar. Bu sürede de yenişemeyen pehlivanların güreşinde, altın puan uygulamasında Orhan Okulu rakibinden puan alarak Kumluca güreşlerinde üç yıl üst üste başpehlivanlığı kazandı. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinciliği İsmail Balaban alırken, üçüncülüğü Nedim Gürel ve Fatih Atlı paylaştı.

Okulu: "Kırkpınar'da da 3 sene üst üste birinci olmak istiyorum"

Memleketi Kumluca'da bir kez daha başpehlivan olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Orhan Okulu, "Aynı şekilde Kırkpınar Güreşlerinde de üç yıl üste üste başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum Güreşler çok güzel geçti" dedi.

Kumluca güreşlerinde güreş ağalığını ise ihalede 110 bin lira veren iş adamı Metin Özkan kazandı. Kumluca güreşlerini, Kazakistan Çimkent Spor Bakanı Kataev Nurzhan Zholumbekovich, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, çevre ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve yaklaşık 15 bin güreş sever izledi.