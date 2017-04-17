Pehlivan Boğalar Sezona Hazırlanıyor

Ege Bölgesi'nde ilgiyle takip edilen boğa güreşi sezonunun 30 Nisan 2017 tarihi itibari ile başlayacağı bildirildi.



Muğla'nın Milas ilçesin de 'Ateş Dağlı' boğa güreşin sahibi Kahraman Akın, Artvin ve yöresinde Haziran ayın da düzenli olarak her yıl yapılan boğa güreşleri, bu yıl Muğla ve Aydın yöresinde de 30 Nisan itibari ile boğa güreşi müsabakaların düzenleneceğini ve bölgede hazırlıkların sürdüğünü söyledi.



Türkiye de yaş, kilo ve boynuz yapıları göz önüne alınarak boğayı boğayla karşılaştırarak güreştirilmesi bir Yörük- Türkmen geleneği olduğunu belirten Akın, bölgede hayvan yetiştiricileri ile bir araya gelerek güreşecek boğaların tespit çalışmaların devam ettiğini, kendisinin de Muğla'nın Milas ilçesi'nden bu yılki müsabakalara "Ateş Dağlı" isimli boğasıyla arenada olacağını, ayrıca "Alanyalı", "Dallas","Çengel" gibi namlı boğalarında listede yer aldığını ifade etti.



Akın, "Ülkemizde düzenlenen boğa güreşleri İspanya ve diğer ülkelerde olduğu gibi, matador ile boğa arasında geçmeyip, boğa ile boğa karşılaştırılarak yapılır. Güreş meydanında diğer boğayı boynuzlarıyla tehdit eden ve kaçıran boğa galip sayılır. Boğa boğayla güreşi esnasın da güçsüz görülen boğanın çekilmesi halinde yenik kabul edilir ve güreş meydanında ayrılan bölümden ilgililerce boğa alandan uzaklaştırılırlar ve kendi kuralları içinde güç gösterisi olarak bir spor ve şenlik ortamında gerçekleştirilir. Güreşler yapılmaya başlandığı tarihten itibaren boğaların zarar görmemesi ve herhangi bir şekilde eziyete uğramamaları için dikkat edilmekte, belirli kurallar uygulanmaktadır" diye konuştu. - AYDIN