Pegasus Uçağı Acil İniş Yaptı
Pegasus Havayollarının Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Airbus 320 tipi uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı.
Pegasus Havayollarının Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Airbus 320 tipi uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı.
Pegasus Havayollarının Paris-İstanbul seferini yapan PC1134 sefer sayılı uçağı Paris'den saat 13.09'da havalandıktan kısa bir süre sonra pilotlar Transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'a aldı. Paris üzerinde tur atan Pegasus uçağı, teknik arıza nedeniyle Paris'e acil iniş yaptı. Paris Havalimanına inen Pegasus uçağı bakıma alınırken, yolcular havalimanında bekletiliyor. - İSTANBUL