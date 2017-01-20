Pegasus'tan Yurt Dışı Hatlarda Yüzde 20 İndirim İmkanı

Pegasus Hava Yolları, biletlerini 20-22 Ocak'ta alan tüm misafirlerine, 21 Şubat 2017 - 22 Haziran 2017 arasında yurt dışına yapacakları tüm uçuşlarda yüzde 20 indirimli fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.



Şirketten yapılan açıklamada, Pegasus'un indirim kampanyasıyla tüm misafirler, toplam 40 ülkedeki 101 noktasında gerçekleştirecekleri iş, aile ve akraba ve diğer ziyaretleri için son derece düşük maliyetli uçak biletlerinden faydalanabilecek ve tatillerini geçirebilecek.





Kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini 20-22 Ocak'ta 3 gün boyunca www.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulamalarından satın alabilecek.



Kampanyalı biletlerin uçuşları ise 21 Şubat 2017 - 22 Haziran 2017'da gerçekleştirilecek. Pegasus Plus'a üye olmayan misafirler de biletlerini almadan önce www.flypgs.com/plus/ adresinden veya Mobil Uygulama üzerinden kampanyadan faydalanabilir.



Pegasus'un sefer bilgilerine ve kampanya detaylarına https: //www.flypgs.com/kampanyalar üzerinden ulaşılabilir flypgs.com'da yer alan Etkinlik Takvimi ile gidecekleri yerde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri inceleyerek tatillerini daha renkli hale getirebilirler.