Pegasus'tan Sefer İptalleri

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen kar yağışı nedeniyle yarın 64, 27 Ocak Cuma günü de 48 seferin iptal edildiğini duyurdu.



Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen kar yağışı nedeniyle yarın 64, 27 Ocak Cuma günü de 48 seferin iptal edildi.



Öte yandan Pegasus, yolcuların uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce web sitesi flypgs.com üzerinden kontrol etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.