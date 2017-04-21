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Pegasus'tan Çocuklara 23 Nisan İndirimi
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Pegasus'tan Çocuklara 23 Nisan İndirimi

Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara yüzde 50 indirim sunuyor.

Pegasus'tan Çocuklara 23 Nisan İndirimi

Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara yüzde 50 indirim sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, geleneksel 23 Nisan kampanyasını başlatan Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 2 ila 12 yaş arasındaki yolcularına yüzde 50 indirimli uçma fırsatı veriyor.

Kampanya kapsamında biletleri 20-22 Nisan'da alınan çocuklar, 23 Nisan- 21 Haziran'da bir yetişkin ile birlikte gerçekleştirecekleri tüm yurt içi uçuşlarında yüzde 50 indirimli olarak seyahat edebilecek.

Kampanyadan yararlanarak Türkiye'de farklı tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyen aileler, Pegasus'un yurt içi uçuş ağında yer alan 32 şehre ait detaylı sefer bilgilerine ve kampanya detaylarına "www.flypgs.com"dan ulaşabilmekteler. Kampanya biletleri www.flypgs.com'dan ve Pegasus'un mobil uygulamasından satılacak.

Kampanyaya ek olarak doğum günlerinde uçacak çocuklar, Pegasus'un küçük yolcularına özel havada doğum günü kutlaması ve sürpriz pastası ile unutamayacakları bir deneyim yaşayabiliyor ve Pegasus Cafe'nin özel çocuk menüsü ile uçuşlarını daha lezzetli hale getirebiliyor.

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Türkiye Cumhuriyeti, Ulusal Egemenlik, 21 Haziran, 23 Nisan, 22 Nisan, Pegasus, Türkiye, Doğum, Açıklama, Su