Pegasus'tan Balkanlar'a 34,99 Dolardan Başlayan Fiyatlarla Uçma Fırsatı

Pegasus Hava Yolları, Balkanlar'a 34,99 dolardan başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.



Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 16-19 Ocak'ta bilet alacak Pegasus misafirleri, 7 Şubat-22 Haziran'da Balkanlar'da 7 noktaya gerçekleştireceği uçuşlarda 34,99 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.



Kampanya, Balkanlar'da Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'a yapılacak karşılıklı seferleri kapsıyor.



Pegasus, Balkanlar'da Atina, Belgrad, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Tiran ve Üsküp olmak üzere 7 uçuş noktasına haftada karşılıklı 87 uçuş düzenliyor.