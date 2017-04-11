Pegasus'tan Avrupa Uçuşlarında İndirim Fırsatı
Pegasus Hava Yolları, Avrupa hatlarına başlattığı yeni kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli uçma fırsatı sunuyor.
Pegasus Hava Yolları, Avrupa hatlarına başlattığı yeni kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli uçma fırsatı sunuyor.
Pegasus'tan yapılan açıklamada, başlatılan yeni kampanya kapsamında biletlerini 11-13 Nisan'da alanların, 3 Mayıs-22 Haziran'da yapacakları tüm Avrupa uçuşlarında yüzde 30 indirimden faydalanabileceği bildirildi.
Açıklamada, şirketin, Avrupa'da Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Kosova, Macaristan, Makedonya, Norveç, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'a uçtuğu bildirildi.
Kampanya biletlerinin "www.flypgs.com"da ve Pegasus'un mobil uygulamasında satılacağı kaydedildi.
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